Астрономы обнаружили самую крупную в галактике черную дыру звездной массы. Она очень близко к Земле

Масса невидимой соседки (ее назвали Gaia BH3) превышает солнечную примерно в 33 раза, что делает ее крупнейшей из всех ныне изученных (достоверно подтвержденных) в своем «звездном» классе.

Притом что черных дыр звездной массы (так класс называется официально) в нашей галактике открыто уже полтора десятка. Однако даже самая массивная из них - теперь уже бывшая рекордсменка - легче только что обнаруженной в полтора с лишним раза.

Но чуть ли не еще больше ученых удивило то, насколько близко - по космическим меркам, конечно, - находка оказалась к Земле: всего 2000 световых лет.

Ближе - только Gaia BH1, обнаруженная три года назад в созвездии Единорога: до нее 1500 св. лет.

«Никто и представить не мог, что прямо у нас под боком может находиться столь массивная черная дыра - оставаясь при этом не обнаруженной», - не скрывает удивления астроном Парижской обсерватории Пасквале Пануццо.

«Такое открытие за всю научную карьеру можно сделать только раз!» - уверен он.

Три черные дыры звездной массы Фото: ESO/M. Kornmesser

Чтобы подтвердить сделанное открытие, потребовалась команда из более чем 300 ученых со всех континентов.

На помощь наблюдениям телескопов наземных обсерваторий пришли спектрографы, работающие за пределами видимого диапазона. Так удалось получить необходимые данные, чтобы относительно точно определить массу BH3.