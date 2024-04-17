В минувшие выходные в Нарве прошел финал чемпионата Эстонии по хоккею. Нарвская Паэмурру обыграла Тартуский Välk 494 , но радость от победы для некоторых зрителей омрачилась тем, что всю игру болеть за своих пришлось стоя.
Скамейка элитных запасных: на финале чемпионата по хоккею нарвитяне не поделили места
Нарвитянин Кирилл купил билеты на финальную игру себе и своим детям заранее, опасаясь, что их может не хватить. К счастью, билетов хватило всем. А вот сидячих мест, по словам расстроенного Кирилла - только избранным.
«Я пришел в Ледовый холл за 45 минут до начала финальной игры и обнаружил, что все места заняты, но не людьми, а полотенцами. Обошел все трибуны, но не нашел три свободных места. Понял, что придется стоять... Что поделать, деньги заплачены, посмотреть тоже охота», - рассказал нарвитянин.
В ожидании игры Кирилл пообщался с другими зрителями, которые объяснили, что места были заняты полотенцами или пледами еще с предыдущего дня. Людей на финал собралось очень много, и доброй части из них пришлось смотреть всю игру стоя. «Я сделал предположение, что билетов было продано больше, чем мест», - добавил Кирилл.
Но больше всего нашего героя возмутили даже не занятые полотенцами места, а наличие трибуны, на которую обычных зрителей не пускали. Со слов Кирилла, размер этой «особенной» трибуны - более трети всей площади трибун. Она огорожена забором, и под ней находятся места игроков, что и является главной причиной, по которой зрителей и болельщиков туда не пускают. Но места игроков находится лишь под частью трибуны.
«Но к началу игры трибуна, которая была закрыта для зрителей, тоже заполнилась людьми почти на треть. Люди там были непростые: Алексей Евграфов, Ирина Янович, Александр Ефимов, их друзья. Из Facebook я узнал, что там присутствовали и Екатерина Платонова - председатель комиссии городского собрания по спорту, директор нарвской Эстонской школы Ирене Кяосаар, и директор PSK», - возмущен нарвитянин.
Кирилл согласен, что несколько представителей эстонской Федерации хоккея, возможно, должны были иметь привилегированное положение во время игры и находиться на отгороженном участке трибуны. «Но остальную часть трибуны все равно можно было открыть для обычных зрителей», - уверен он.
«Я не считаю, что ответственность за это безобразие лежит на представителях горсобрания и представителях управы, но администрация ледового холла совершила противоправные действия», - заявил Кирилл.
Он добавил, что закрытая трибуна должна быть закрытой для всех, кроме представителей федерации и журналистов, либо открытой для всех. Также, по мнению Кирилла, люди, покупающие билет, должны находиться в равных условиях. «Администрация не имеет права позволять занимать места приближенным за день до мероприятия, только в условиях создания отдельной ВИП-зоны или привязки конкретного билета к конкретному месту, как в кинотеатре. Иначе выходит, что билеты продаются на несуществующие места», - считает нарвитянин.
Rus.Postimees обратился за комментариями к директору спортивной школы Паэмурру Леониду Гулову. Гулов сообщил, что раздосадован негативной реакций зрителя, но у мероприятия было высокое качество организации, как в вопросах безопасности, так и в других.
Он также не одобрил поведение болельщиков, которые заранее занимали места при помощи полотенец. «Не считаем подобное поведение правильным и уместным. Интерес болельщиков к этому матчу был необычайно высок, ранее такого ажиотажа мы не наблюдали. Будем принимать меры, чтобы подобная практика не вошла у болельщиков в привычку и прекратилась», - заявил директор спортивной школы.
«Особую» трибуну с представителями нарвской власти Гулов прокомментировал так: «На данной трибуне присутствовали представители команд PSK и Välk 494, представители федерации хоккея Эстонии, представители судейского комитета, представители поддерживающих нашу команду учреждений и организаций, представители прессы, родители и родственники игроков, тренеры, работники спортшколы, обеспечивающие порядок в ледовом холле».
Поддержал Гулова и председатель фракции Narva Алексей Евграфов, который был на финале чемпионата. «На этой трибуне были не только представители власти, но и много других людей, которые мне, например, не знакомы, а также представители команды соперника. Поэтому разговоры про элиту мне кажутся неуместными», - пояснил Евграфов.
Депутат добавил, что этот финал вызвал такой ажиотаж, которого не было очень давно, и уж тем более ни разу за все время существования нового спорткомплекса. «Поэтому все стояли друг у друга на головах. Но похожая ситуация была и в Тарту, и мы бронировали заранее места в кафе, чтобы посмотреть игру, и пускали к нам других ребят, чтобы они тоже могли посмотреть», - рассказал депутат, добавив, что решение Гулова было вполне обоснованным, и что на огороженную трибуну пустили достаточно народа.
Гулов уточнил, что некоторые нарвские болельщики во время предыдущих игр вели себя в отношении игроков других команд и судей агрессивно. Это, в свою очередь, привело к вынесению предупреждений со стороны Эстонского хоккейного союза и предписаний по организации игр.
«Данные предписания вынуждали руководство школы предпринимать меры по обеспечению порядка и безопасности, которые, возможно, были непонятны некоторым болельщикам, но последние игры прошли без инцидентов, и это говорит о действенности принятых спортшколой мер», - сказал директор спортшколы.