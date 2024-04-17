Скамейка элитных запасных: на финале чемпионата по хоккею нарвитяне не поделили места

Нарвитянин Кирилл купил билеты на финальную игру себе и своим детям заранее, опасаясь, что их может не хватить. К счастью, билетов хватило всем. А вот сидячих мест, по словам расстроенного Кирилла - только избранным.

«Я пришел в Ледовый холл за 45 минут до начала финальной игры и обнаружил, что все места заняты, но не людьми, а полотенцами. Обошел все трибуны, но не нашел три свободных места. Понял, что придется стоять... Что поделать, деньги заплачены, посмотреть тоже охота», - рассказал нарвитянин.

В ожидании игры Кирилл пообщался с другими зрителями, которые объяснили, что места были заняты полотенцами или пледами еще с предыдущего дня. Людей на финал собралось очень много, и доброй части из них пришлось смотреть всю игру стоя. «Я сделал предположение, что билетов было продано больше, чем мест», - добавил Кирилл.

Места, занятые с предыдущего дня. Фото зрителя. Фото: Postimees

Но больше всего нашего героя возмутили даже не занятые полотенцами места, а наличие трибуны, на которую обычных зрителей не пускали. Со слов Кирилла, размер этой «особенной» трибуны - более трети всей площади трибун. Она огорожена забором, и под ней находятся места игроков, что и является главной причиной, по которой зрителей и болельщиков туда не пускают. Но места игроков находится лишь под частью трибуны.