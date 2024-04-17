Помощь Украине в заложниках у трампистов и порнозвезды. Кто выгоднее Эстонии – Байден или Трамп

Как нападение Ирана на Израиль влияет на помощь США Украине, при чем тут порноактрисы и кто выгоднее Эстонии в кресле президента США – Байден или Трамп. Об этом Rus.Postimees рассказала американист из Вильнюса, эксперт ELN (European Leadership Network - британский аналитический центр, занимающийся вопросами внешней политики, обороны и безопасности Европы) Александра Филиппенко.