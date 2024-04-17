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Помощь Украине в заложниках у трампистов и порнозвезды. Кто выгоднее Эстонии – Байден или Трамп

Иван Скрябин
, журналист
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Дональд Трамп идет на работу президентом, Вашингтон, округ Колумбия, США, 24 февраля 2017 года.
Дональд Трамп идет на работу президентом, Вашингтон, округ Колумбия, США, 24 февраля 2017 года. Фото: Chine Nouvelle / SIPA

Как нападение Ирана на Израиль влияет на помощь США Украине, при чем тут порноактрисы и кто выгоднее Эстонии в кресле президента США – Байден или Трамп. Об этом Rus.Postimees рассказала американист из Вильнюса, эксперт ELN (European Leadership Network - британский аналитический центр, занимающийся вопросами внешней политики, обороны и безопасности Европы) Александра Филиппенко.

До выборов президента США остается семь месяцев. Обещанная Байденом военная помощь Украине до сих пор буксует в жерновах американской политической борьбы. Что происходит с настроениями политиков и избирателей в США прямо сейчас, нам рассказала эксперт.

Американист Александра Филиппенко рассказала Rus.Postimees, как обострение на Ближнем Востоке влияет на помощь США Украине, апрель 2024 года.
Американист Александра Филиппенко рассказала Rus.Postimees, как обострение на Ближнем Востоке влияет на помощь США Украине, апрель 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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