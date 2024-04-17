Как нападение Ирана на Израиль влияет на помощь США Украине, при чем тут порноактрисы и кто выгоднее Эстонии в кресле президента США – Байден или Трамп. Об этом Rus.Postimees рассказала американист из Вильнюса, эксперт ELN (European Leadership Network - британский аналитический центр, занимающийся вопросами внешней политики, обороны и безопасности Европы) Александра Филиппенко.
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Помощь Украине в заложниках у трампистов и порнозвезды. Кто выгоднее Эстонии – Байден или Трамп
До выборов президента США остается семь месяцев. Обещанная Байденом военная помощь Украине до сих пор буксует в жерновах американской политической борьбы. Что происходит с настроениями политиков и избирателей в США прямо сейчас, нам рассказала эксперт.