В Копенгагене пылает историческое здание биржи, которому 400 лет

Пожар в одном из старейших зданий датской столицы начался в утренние часы вторника. Полиция сразу перекрыла прилегающие улицы и направила движение альтернативными маршрутами.

В здании Берсен, которое достроили в 1625 году, размещаются несколько офисов. Всех людей эвакуировали, многие из присутствующих на месте забегали в здание, чтобы вынести развешанные на стенах произведения искусства.

Спиральный шпиль на крыше, главное украшение здания, оказался в эпицентре пожара и вскоре обвалился.

«Горят 400 лет нашего культурного наследия», - прокомментировал министр культуры Якоб Энгель-Шмидт.

Her faldet spiret af Børsen i København under voldsom brand den 16.04.2024. Se mere på https://t.co/ocJf7fskzf pic.twitter.com/3bfHCrcPzW — Presse-fotos.dk (@pressefotosdk) April 16, 2024

Работу пожарных осложняет медная кровля, которая фактически удерживает жар внутри, а также установленные вокруг строительные леса, поскольку там проходили реставрационные работы.

«Мы вызвали технику для снятия части кровли, чтобы можно было эффективнее тушить пламя извне. Потому что вода просто стекает по кровле, - пояснил начальник команды реагирования Франк Трир Миккельсен, - Это тот тип пожара, которых мы больше всего боимся, ведь это очень ценные исторические здания».

Пожарные отметили, что в первую очередь будут пытаться предотвратить дальнейшее распространение огня в обоих направлениях от очага, а если это не будет удаваться - сосредоточатся на защите наветренной стороны, куда пламя проще не пустить, и прилегающих зданий.

Здание находилось в процессе реставрации, во время которой хотели исправить недостатки реставрации в XIX веке и вернуть фасаду его оригинальный вид. За свою историю здание не раз переживало другие пожары в историческом центре.

Напомним, во Франции в этом году завершится реставрация Собора Парижской Богоматери после масштабного пожара 2019 года. В декабре на восстановленный шпиль вернули традиционного золотого петуха.