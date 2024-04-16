РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ⟩ Ежедневно использует наличные лишь каждый десятый житель Эстонии

В ходе опроса, проведенного по заказу Citadele в странах Балтии, 9 процентов эстонцев ответили, что в подавляющем большинстве случаев они оплачивают свои повседневные покупки наличными. Банк Citadele также проводил аналогичный опрос в конце 2021 года, и тогда 13 процентов эстонцев постоянно использовали наличные. Вместо наличных денег 69 процентов людей в Эстонии преимущественно пользуются платежной картой, 19 процентов чаще платят с помощью телефона.