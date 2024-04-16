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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ⟩ Ежедневно использует наличные лишь каждый десятый житель Эстонии

rus.postimees.ee
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Наличные. Снимок иллюстративный.
Наличные. Снимок иллюстративный. Фото: imago images / photo2000

Если всего несколько лет назад 13 процентов эстонцев заявляли, что предпочитают пользоваться преимущественно наличными, то теперь, согласно опросу, проведенному банком Citadele, этот показатель снизился до 9 процентов. Совершение повседневных покупок с помощью телефона или других смарт-устройств становится все более популярным.

В ходе опроса, проведенного по заказу Citadele в странах Балтии, 9 процентов эстонцев ответили, что в подавляющем большинстве случаев они оплачивают свои повседневные покупки наличными. Банк Citadele также проводил аналогичный опрос в конце 2021 года, и тогда 13 процентов эстонцев постоянно использовали наличные. Вместо наличных денег 69 процентов людей в Эстонии преимущественно пользуются платежной картой, 19 процентов чаще платят с помощью телефона.

Всего 2 процента указали, что предпочитают другие смарт-устройства, такие как часы или платежные кольца. Последние ценны тем, что их не нужно заряжать. Кроме того, платежные кольца водонепроницаемы и могут использоваться для совершения бесконтактных платежей так же, как обычная банковская карта.

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