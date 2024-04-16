Украина сорвала сделку по безопасности Черного моря

Новостной портал «Медуза» передает, что переговоры, как рассказали собеседники Reuters, проводились при посредничестве Турции по настоянию ООН и шли в течение двух месяцев. В марте была достигнута предварительная договоренность по тексту. В нем говорилось, что Украина и Россия обеспечат свободный и безопасный проход торговых судов в Черном море. Москва и Киев обязались не наносить удары по гражданским торговым судам, а также не арестовывать и не обыскивать их.

По данным Reuters, Украина не хотела официально подписывать сделку, но дала согласие на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о соглашении 30 марта. Но «в последнюю минуту» Киев вышел из соглашения и сделка была сорвана, утверждают источники Reuters.

Причины, по которым Киев вышел из сделки, неизвестны. В Украине, России и Турции срыв сделки не прокомментировали.

Первое соглашение о безопасности судов в Черном море при вывозе зерна из украинских портов было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Затем его несколько раз продлевали, однако спустя год, в июле 2023-го, Россия вышла из сделки. Позже российские власти заявляли, что готовы вернуться при условии выполнения Западом ряда условий, к которым, в частности, относилось подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники и разморозка активов российских компаний.

После окончания сделки Украина запустила альтернативный коридор для прохода судов в Черном море. Однако в феврале 2024 года Владимир Зеленский говорил, что без военной помощи США Украина не сможет защитить черноморский морской коридор.