Социал-демократы вернут выплаченные им премии

«Пять человек, я, вице-мэр Мадле Липпус и три члена горсобрания, которые работали в наших двух офисах, действительно получили расчет, включая премию. Но мы еще вчера вечером решили, что вернем деньги и обсудили это с отделом кадров. Это была ошибка, всех вице-мэров и советников приравняли друг к другу, хотя мы впятером продолжаем работу», - объяснил Оя. По решению городского секретаря Таллинна Прийта Лелло, вынужденным покинуть свои посты советникам вице-мэров были назначены премии.