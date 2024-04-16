Таллиннская горуправа вчера выплатила солидные премии всем вице-мэрам предыдущего правительства и их советникам. Cоциал-демократы решили вернуть эти деньги.
Социал-демократы вернут выплаченные им премии
Вице-мэр Каарель Оя рассказал Postimees, что получение премий оказалось для соцдемов неожиданностью.
«Пять человек, я, вице-мэр Мадле Липпус и три члена горсобрания, которые работали в наших двух офисах, действительно получили расчет, включая премию. Но мы еще вчера вечером решили, что вернем деньги и обсудили это с отделом кадров. Это была ошибка, всех вице-мэров и советников приравняли друг к другу, хотя мы впятером продолжаем работу», - объяснил Оя. По решению городского секретаря Таллинна Прийта Лелло, вынужденным покинуть свои посты советникам вице-мэров были назначены премии.
Самого Оя настиг еще один неприятный сюрприз. «Мне заплатили за неиспользованные дни отпуска. Но поскольку через месяц я стану отцом, я приберегал отпускные дни на лето, чтобы побыть с ребенком. Теперь внезапно все мои планы были сведены на нет. Я верну отпускные, чтобы сохранить эти дни и использовать их летом», - пообещал вице-мэр.
Самую большую премию получил советник вице-мэра Владимира Света Иван Лаврентьев, которому выплачена премия в размере 7200 евро. Советники вице-мэров Каареля Оя и Мадле Липпус получили по 3000 евро.