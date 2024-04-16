Социал-демократы выплатят внезапно попавшие к ним в руки премии обратно

Вице-мэр Каарел Оя рассказал Postimees, что премии пришли к ним неожиданно.

«Пять человек, я, вице-мэр Мадле Липпус и три члена собрания, которые работали в наших двух офисах, действительно получили расчет, включая премию. Но мы уже вчера вечером решили, что вернем деньги и обсудили это с отделом кадров. Это была ошибка, всех вице-мэров и советников приравняли друг к другу, хотя мы впятером продолжаем работу», - пояснил Оя. По решению городского секретаря Таллинна Прийта Лелло, вынужденным покинуть свои посты советникам вице-мэров были назначены премии.

Его самого настиг еще один неприятный сюрприз, который он тут же прояснил. «Мне заплатили за неиспользованные дни отпуска. Но поскольку через месяц я стану отцом, я приберег отпускные дни на лето, чтобы побыть с ребенком. Теперь внезапно все мои планы были сведены на нет. Я верну все отпускные деньги, чтобы сохранить эти дни и использовать их летом», - пообещал вице-мэр.

Самую большую премию получил советник вице-мэра Владимира Света Иван Лаврентьев, которому выплачена премия в размере 7200 евро. Советники вице-мэров Каарела Оя и Мадле Липпус получили по 3000 евро.