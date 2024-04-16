Медики подчеркивают: даже при отсутствии симптомов гонорея может нанести сильный вред здоровью

Однако болезнь может также повредить гортань, прямую кишку и мочевой пузырь. У женщин наиболее частыми жалобами являются зловонные выделения из влагалища, также болезнь может сопровождаться воспалениями внутренних половых путей (матки, маточных труб, яичников), симптомами которых являются боли внизу живота, повышение температуры или воспаление мочевыводящих путей, о чем свидетельствует учащенное мочеиспускание и боли. При инфицировании шейки матки возможно кровотечение из влагалища, кровотечение также может возникнуть после или во время полового акта. Симптомы воспаления прямой кишки как у женщин, так и у мужчин могут включать боль в прямой кишке, боль при дефекации, выделения из прямой кишки или зуд в анальной области.