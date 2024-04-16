Вт, 16.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Медики подчеркивают: даже при отсутствии симптомов гонорея может нанести сильный вред здоровью

rus.postimees.ee
Copy
От момента заражения гонореей до появления симптомов проходит в среднем 2-5 дней, в редких случаях - до 14 дней.
От момента заражения гонореей до появления симптомов проходит в среднем 2-5 дней, в редких случаях - до 14 дней. Фото: Shutterstock

Гонорея - заболевание, передающееся половым путем, вызываемое бактерией Neisseria gonorrhoeae, или гонококком.

Заболевание передается от инфицированного человека другому во время полового акта, контакта с половым членом, влагалищем, ртом или анусом. Преимущественно гонококк вызывает воспаление уретры у мужчин и шейки матки у женщин.

Однако болезнь может также повредить гортань, прямую кишку и мочевой пузырь. У женщин наиболее частыми жалобами являются зловонные выделения из влагалища, также болезнь может сопровождаться воспалениями внутренних половых путей (матки, маточных труб, яичников), симптомами которых являются боли внизу живота, повышение температуры или воспаление мочевыводящих путей, о чем свидетельствует учащенное мочеиспускание и боли. При инфицировании шейки матки возможно кровотечение из влагалища, кровотечение также может возникнуть после или во время полового акта. Симптомы воспаления прямой кишки как у женщин, так и у мужчин могут включать боль в прямой кишке, боль при дефекации, выделения из прямой кишки или зуд в анальной области.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх