Один из лидеров партии Koos Олег Иванов продолжает судиться с жителями Эстонии, обвиняя их в клевете. Сейчас в деле фигурирует контрабандный алкоголь и избиение людей. При этом Иванов обещает достаточно скоро вернуться в Эстонию из России, куда он бежал почти год назад.
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«Жирный м***к», или Koos обещает вернуться в Эстонию: Олег Иванов и его новый суд
Вчера Харьюский уездный суд рассмотрел иск Олега Иванова к таллиннскому букинисту, литератору и организатору культурных мероприятий Денису Полякову. Впервые в центре внимания СМИ фигура Иванова оказалась месяца за два до парламентских выборов 2023 года как одного из руководителей движения Koos. От Полякова Иванову нужна компенсация в 1000 евро за комментарий в соцсети Facebook, опубликованный в том же 2023 года, и удаление этого самого комментария.