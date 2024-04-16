«Жирный м***к», или Koos обещает вернуться в Эстонию: Олег Иванов и его новый суд

Вчера Харьюский уездный суд рассмотрел иск Олега Иванова к таллиннскому букинисту, литератору и организатору культурных мероприятий Денису Полякову. Впервые в центре внимания СМИ фигура Иванова оказалась месяца за два до парламентских выборов 2023 года как одного из руководителей движения Koos. От Полякова Иванову нужна компенсация в 1000 евро за комментарий в соцсети Facebook, опубликованный в том же 2023 года, и удаление этого самого комментария.

Это не первый раз, когда Олега Иванова оскорбил пост в соцсетях, и он подал в суд на его автора. В январе этого года тот же Харьюский уездный суд рассмотрел иск к Елене Русаковой, которая в группе «Ищу совета» в Facebook опубликовала пост об Иванове, назвав его лгуном, аферистом и вором. Она также обвинила Иванова в краже алкогольных напитков в магазине.