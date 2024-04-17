Экономика Эстонии находится в состоянии спада уже более двух лет, и фоновой музыкой этого печального представления служат обещания Партии реформ привести в порядок государственный бюджет Эстонии. К сожалению, дело не ограничивается лишь словами, и Кая Каллас при реализации своей экономической программы давно перешла к делу. За два с половиной года ни одно из правительств, возглавляемых реформистами, не сделало ни единого шага для оживления экономики Эстонии, а среди их основных ошибок можно выделить три, пишет вице-председатель финансовой комиссии парламента Андрей Коробейник (Центристская партия).
Андрей Коробейник ⟩ Наш «пушистый Иисус», или Как разжиревший госаппарат тянет нас на дно
Во-первых, падение эстонской экономики началось с решения Каи Каллас не поддерживать компании, пострадавшие в энергетическом кризисе.
Премьер-министр была убеждена, что рынок сам все уладит, и так оно и произошло. Другие страны Европейского союза решили поддержать свои фирмы, что привело к резкому падению конкурентоспособности эстонского бизнеса на международных рынках. Эстония потеряла экспортные рынки в пользу зарубежных конкурентов, за этим последовали закрытие заводов и перенос штаб-квартир за пределы страны, что серьезно ударило по государственному бюджету.
Деньги нужно брать там, где они есть
Во-вторых, падение экономики ускорилось из-за того, что для покрытия дефицита бюджета правительство начало искать деньги в карманах самых бедных слоев населения. Большинство налоговых изменений, как уже произошедших, так и предстоящих, бьют по людям с низкими доходами.
Повышение НДС затрагивает тех, кто тратит большую часть своего дохода на еду. Налог на автомобили обременяет большие семьи и жителей сельской местности. Налогообложение пенсий, сокращение детских пособий - список можно продолжать. Планы на следующий год только усугубят неравенство: правительство заберет полмиллиарда евро у бедных, чтобы отдать их, например, членам Рийгикогу.
Во время экономического кризиса правительство Эстонии способствует росту социального неравенства - именно тогда, когда наиболее уязвимые члены общества нуждаются в государственной поддержке больше всего. Это цинично, но к тому же контрпродуктивно и только увеличивает дефицит бюджета, что подтверждают экономические показатели Эстонии.
Когда государство забирает у человека последнее, это может стать для его экономического положения смертельным ударом. Результатом сегодняшней политики Партии реформ является рост числа получателей прожиточных пособий, что приводит к дополнительным расходом для страны. И основной дополнительный расход - это не те жалкие 200 евро пособия, на которые человек должен будет прожить целый месяц, а трудность возвращения таких людей на рынок труда.
И, конечно, нужно помнить, что у бедных просто нет денег, которые можно забрать. Например, за счет поборов с пенсионеров (около 325 тысяч человек, каждый четвертый житель Эстонии) правительство надеется получить 25 миллионов евро, в то время как замена «налоговой реформы» Партии реформ на прогрессивное налогообложение принесла бы в госбюджет 700 миллионов евро. И дело не в том, что это гораздо большая сумма, а в том, что ее бы внесли богатые люди, у которых есть деньги и которые определенно не станут из-за прогрессивного налога просить прожиточное пособие. В странах ОЭСР 13% людей старше 65 лет живут в относительной бедности. В Эстонии этот показатель в три раза выше, и правительство решило взять у пенсионеров еще денег, чтобы, например, раздать их членам Рийгикогу, зарплата которых растет на примерно 500 евро в год за счет «устранения налогового горба».
Или другой пример: налог на сверхприбыли банков, который принес бы в госбюджет полмиллиарда евро. Этот шаг уже сделала Литва, и не слышно, чтобы банки после этого в спешке покидали страну. Наоборот, валовой внутренний продукт Литвы на душу населения сейчас уже выше, чем в Эстонии, и экономисты прогнозируют им 1,8-процентный экономический рост (вместо отрицательного роста для Эстонии).
Google и Facebook - это святое
Или, если говорить о суммах поменьше, десять миллионов цифрового налога, который заставил бы крупные интернет-компании платить налог с рекламы и других услуг, проданных в Эстонии. Это уже сделала, например, Франция, но Эстония решила вместо этого поднять НДС для наших отелей и оставить Google и Facebook в покое.
Усугубляет проблему и отказ от государственных инвестиций. Именно во время кризиса государство должно работать над возвращением экономического роста, заказывая работы у частного сектора. Во время кризиса инфраструктурные проекты можно построить дешевле, и при этом создать новые рабочие места. Вместо этого Партия решила отказаться от всех важных инвестиций. Если центристы собирались завершить строительство четырехполосной дороги Via Baltica до границы Эстонии к 2030 году, то реформисты четко говорят о том, что этого не случится даже к 2050 году. Не будет построена и железная дорога в Хаапсалу, и Таллиннская больница - именно тогда, когда это было бы наиболее разумно. Сэкономить таким образом не получится - напротив, такие шаги только замедляют экономику.
Третья ошибка - быстро падающая эффективность эстонской государственной машины во время управления Партии реформ.
Количество чиновников растет, но это не приводит к повышению качества государственных услуг. В последние полтора года революция искусственного интеллекта позволила частному сектору сэкономить миллионы рабочих мест, но эстонское государство продолжает нанимать новых чиновников. Концепция «персонального государства». которую обещал а перед выборами партия «Ээсти 200», могла бы сэкономить миллионы евро из фонда заработной платы чиновников, улучшить результаты в образовании и медицинских услугах, но конкретные шаги для ее реализации так и не сделаны.
Персональное государство - это не сказка и не удобный пакет государственных закупок, который можно подсунуть друзьям. Это реальность. В медицине можно было бы вызывать на прием именно людей из группы риска, продлевая их жизнь, тем самым снижая нагрузку на систему здравоохранения и экономя сотни миллионов на медицинских расходах. В образовании искусственный интеллект может помочь тем, кто не справляется со школьной программой. Учитель не всегда может определить, что именно вызывает трудности у ученика, а у искусственного интеллекта есть время и терпение, чтобы добраться до корня проблемы. Искусственный интеллект может взять на себя большую часть рутины чиновников - это ясно показывает частный сектор, где количество рабочих мест попроще уменьшается с впечатляющей скоростью.
Но в Эстонии ничего подобного не происходит и в ближайшее время не предвидится.
Вместо экономического роста - пушистый Иисус
Даже Партия понимает проблему и теперь предлагает сократить бюджет каждого министерства на 7%. Однако легко предсказать, чем закончится этот план сокращений. Учителя, спасатели, полицейские и врачи потеряют деньги, но армия чиновников продолжит свой триумфальный марш. Вместо хаотичной Excel-политики нужно действительно заглянуть в процессы, чтобы понять, как знаменитое электронное государство Эстонии оказалось в роли аутсайдера в новой технологической революции. Нам еще не поздно догнать поезд прогресса, но этого не сделать, если по нескольку лет правительство будет писать долгосрочные планы. Если сегодня кажется, что искусственный интеллект - это нишевое явление, как интернет в первой половине 90-х, то уже через пять лет он будет добавлять десятки процентов к ВВП стран. Тех стран, которые первыми начали технологическую революцию.
При взгляде на экономическую политику правительства реформистов нигде не видно луча надежды. Правительство, вероятно, действует не из злого умысла. Поведение Каи Каллас напоминает, случай, когда несколько лет назад одна пожилая женщина из Испании согласилась помочь в реставрации иконы в церкви своего родного города. Результатом ее работы стал интернет-мем «пушистый Иисус» - портрет Иисуса превратился в коричневый волосатый шар. Женщина объяснила это тем, что хотела сделать все правильно, но не сумела. Если хочешь сделать все правильно, но не умеешь, то лучше всего прекратить как можно скорее, чтобы нанести меньше вреда. Пока Партия реформ с помощью партнеров реализует свою экономическую политику, жизнь людей в Эстонии ухудшается с каждым днем, и страна неуклонно движется в число беднейших стран Европы.