Андрей Коробейник ⟩ Наш «пушистый Иисус», или Как разжиревший госаппарат тянет нас на дно

Когда государство забирает у человека последнее, это может стать для его экономического положения смертельным ударом. Результатом сегодняшней политики Партии реформ является рост числа получателей прожиточных пособий, что приводит к дополнительным расходом для страны. И основной дополнительный расход - это не те жалкие 200 евро пособия, на которые человек должен будет прожить целый месяц, а трудность возвращения таких людей на рынок труда.

И, конечно, нужно помнить, что у бедных просто нет денег, которые можно забрать. Например, за счет поборов с пенсионеров (около 325 тысяч человек, каждый четвертый житель Эстонии) правительство надеется получить 25 миллионов евро, в то время как замена «налоговой реформы» Партии реформ на прогрессивное налогообложение принесла бы в госбюджет 700 миллионов евро. И дело не в том, что это гораздо большая сумма, а в том, что ее бы внесли богатые люди, у которых есть деньги и которые определенно не станут из-за прогрессивного налога просить прожиточное пособие. В странах ОЭСР 13% людей старше 65 лет живут в относительной бедности. В Эстонии этот показатель в три раза выше, и правительство решило взять у пенсионеров еще денег, чтобы, например, раздать их членам Рийгикогу, зарплата которых растет на примерно 500 евро в год за счет «устранения налогового горба».