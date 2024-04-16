Эстонии приходится платить за недостаточную физическую активность ее жителей

На сегодняшнем семинаре «Сбалансированное питание и достаточная физическая активность - от слов к делу» старший научный сотрудник Института развития здоровья (TAI) Райнер Рейл сказал, что расходы государства на недостаточную активность взрослого населения Эстонии оцениваются приблизительно в 28,7 миллиона евро. «Цифры могут достигать 74 миллионов евро», - добавил Рейл.