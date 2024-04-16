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Эстонии приходится платить за недостаточную физическую активность ее жителей

Ану Вийта-Неухаус
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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

На сегодняшнем семинаре «Сбалансированное питание и достаточная физическая активность - от слов к делу» старший научный сотрудник Института развития здоровья (TAI) Райнер Рейл сказал, что расходы государства на недостаточную активность взрослого населения Эстонии оцениваются приблизительно в 28,7 миллиона евро. «Цифры могут достигать 74 миллионов евро», - добавил Рейл.

В Эстонии четверть взрослого населения остается полностью пассивной, почти 74 процента физически неактивны, то есть они занимаются умеренной физической активностью продолжительностью 30 минут менее четырех раз в неделю.

«Неактивных мужчин больше, чем женщин. В каждой возрастной группе и в каждом уезде таких людей более 60 процентов», - сказал Рейл.

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