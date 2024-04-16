Но, к сожалению, ты не назвал слово «корректный», но я еще и очень корректный человек, и считаю, что законы надо выполнять. Мы представляем здесь не только Таллинн, но и всю Эстонскую Республику, и город Таллинн должен выполнять государственные законы. И если предписано законами, что с конкретной даты некоторые люди могут лишиться работы, то, скорее всего, это случится.

Руководители школ и учителя сейчас очень стараются выучить эстонский язык, и город им в этом помогает. И будет дальше помогать.

- С 1 августа будет изменено требование к квалификации учителей, это значит, что владение эстонским языком на уровне С1 является неизбежным, если человек хочет преподавать в школе в Таллинне, как и вообще в Эстонии. Это значит, что уже 2 августа многие учителя станут безработными в Таллинне? Или не совсем так?

- Не совсем. Во-первых, есть еще и учителя иностранных языков, для которых требование будет ограничиваться уровнем B2. При этом понятно, что для людей, прибывающих из-за границы и начинающих преподавать немецкий или английский язык, B2 является достаточно высоким требованием, так что можно было в этом смысле понять законотворцев, которые приняли еще полтора года назад этот самый закон.