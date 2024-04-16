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Глава Эстонского союза производителей продуктов питания: некоторые политики абсолютно бесхребетные

Аймур-Яан Кескель
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Сирье Потисепп, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности
Сирье Потисепп, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Фото: Kermo Bernot / Sganpix

Глава Эстонского союза производителей продуктов питания Сирье Потисепп заявила на ежегодной конференции, что введение налога на лимоналные напитки стало для нее неожиданностью и что новый налог приведет к более высокому росту цен, чем ожидалось.

По ее словам, это удивительно, что в то время как другие европейские страны поддерживают предпринимательство, правительство Эстонии налагает на компании дополнительную нагрузку.

«В результате налога будет нанесен ущерб одному из наиболее важных и конкурентоспособных секторов промышленности. Тогда возникает вопрос: а дальше что? Пищевая промышленность - одна из немногих отраслей, на которую влияют любые изменения налогов, что, в свою очередь, повышает цены на продукцию и снижает покупательную способность потребителя», - пояснила Потисепп.

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