Глава Эстонского союза производителей продуктов питания: некоторые политики абсолютно бесхребетные

По ее словам, это удивительно, что в то время как другие европейские страны поддерживают предпринимательство, правительство Эстонии налагает на компании дополнительную нагрузку.

«В результате налога будет нанесен ущерб одному из наиболее важных и конкурентоспособных секторов промышленности. Тогда возникает вопрос: а дальше что? Пищевая промышленность - одна из немногих отраслей, на которую влияют любые изменения налогов, что, в свою очередь, повышает цены на продукцию и снижает покупательную способность потребителя», - пояснила Потисепп.