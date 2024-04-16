Глава Эстонского союза производителей продуктов питания Сирье Потисепп заявила на ежегодной конференции, что введение налога на лимоналные напитки стало для нее неожиданностью и что новый налог приведет к более высокому росту цен, чем ожидалось.
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Глава Эстонского союза производителей продуктов питания: некоторые политики абсолютно бесхребетные
По ее словам, это удивительно, что в то время как другие европейские страны поддерживают предпринимательство, правительство Эстонии налагает на компании дополнительную нагрузку.