На Октоберфесте запретят употребление марихуаны

Мюнхен собирается объявить свой традиционный пивной праздник свободной от марихуаны зоной. Об этом во вторник, 15 апреля, заявил Клеменс Баумгертнер - представитель городской администрации, отвечающий за организацию Октоберфеста. «Каннабису не место на Терезином лугу, - цитирует директора пивного фестиваля агентство AFP. - Такой семейный праздник, как Октоберфест, и потребление конопли для меня несовместимы», - сказал Баумгертнер.

Проверять посетителей, однако, не планируется.

В Германии с 1 апреля вступил в силу закон, допускающий частичную легализацию каннабиса и получаемой из него марихуаны. Среди прочего разрешается для личного потребления хранить дома до 50 граммов, а в общественном пространстве иметь при себе до 25 граммов марихуаны или гашиша.

Бавария собирается применять этот закон со строгими ограничениями. Баварский премьер-министр Маркус Зёдер грозит большими штрафами тем, кто не будет его соблюдать. Для сдерживающего эффекта баварское министерство здравоохранения опубликовало каталог предусмотренных денежных наказаний: за превышение разрешенной дозы - до тысячи евро при первом нарушении, сумма вдвое выше - при повторном. В планы баварского правительства также входит создание зон, свободных от конопли: в так называемых пивных садах, на массовых народных гуляниях и в парках развлечений.

Октоберфест - самый большой народный праздник в Германии и мире. В этом году он пройдет с 21 сентября по 6 октября. В прошлом году здесь выпили шесть c половиной миллионов литровых кружек пива. В целом, по данным портала Statista, за последние 40 лет количество потребленного пива на этом фестивале растет. Курение в пивных палатках запрещено уже с 2010 года, поэтому запрет на потребление марихуаны коснется открытых площадок.