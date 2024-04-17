Энергетический геноцид, правила военной дипломатии и похищение американца в Донецке. Обзор событий в Украине

Семь принципов военной дипломатии

- Упорство. Все переговоры о предоставлении оружия начинались с твердого и однозначного нет. Там, где дипломат мирного времени, услышав «нет» несколько раз, давно остановился бы и отложил переговоры, дипломат военного времени не имеет на это права. Он должен сражаться за ответ «да».

- Не бояться ставить партнеров в неудобное положение. Если цена вашего выживания - их выход из зоны комфорта, то вам нужно это делать.

- Ненужность «плана Б». Военная дипломатия предусматривает, что вы или добиваетесь нужного результата, или вам конец.

- Максимальное снижение сроков для утверждения решений. Дипломатия - это процедура, но во время войны ты не имеешь на нее времени. Когда гибнут люди, тебе становится не до протоколов.

- Гибкость решений в стиле «меню». Когда президент Зеленский выступил с идеей «формулы мира», она получила этот элемент гибкости. Ты можешь выбрать те пункты, к которым ты хочешь присоединиться, которыми ты хочешь заниматься.