В Украине осталось менее 20% мощностей тепловой генерации от того, что было до вторжения. Россияне целенаправленно бьют по ТЭС и гидроэлектростанциям. В Киеве состоялся Форум дипломатии военного времени, на котором министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обозначил принципы военной дипломатии. В Донецке россияне похитили своего же пропагандиста-американца. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Энергетический геноцид, правила военной дипломатии и похищение американца в Донецке. Обзор событий в Украине
Только во время последнего (третьего с начала этого года) массированного обстрела 11 апреля, была полностью уничтожена государственная Трипольская ТЭС под Киевом, и сильно повреждены две электростанции ДТЭК Рината Ахметова. Остальные мощности начиная с 2014 года либо уже уничтожены, либо захвачены.
Основными производителями электроэнергии являются атомные станции, и их Москва, пока не атакует. Но АЭС не могут оперативно реагировать на скачки потребления: например, вечером или утром, в жару или когда температура резко падает и народ включает обогреватели.
Функцию такого маневрирования и быстрого увеличения генерации выполняют угольные и гидростанции. Без них миллионы потребителей столкнутся с отключениями электроэнергии как минимум в сезонные температурные пики. На практике это будет означать всплеск смертей от сердечно-сосудистых заболеваний летом, и болезней, спровоцированных холодом зимой. Если юридически это и не геноцид, то по сути близко к нему.
Системным ударам подвергается также инфраструктура «Укрэнерго», необходимая для передачи электричества - чтоб до потребителя не доходила энергия от имеющихся объектов зеленой энергетики. Эти объекты небольшие и разбросаны по всей стране, поэтому они менее уязвимы, но их доля в энергобалансе страны - всего 9%.
Как ни цинично это звучит, но горький опыт украинцев может быть полезным для других государств, которые в случае поражения Украины станут следующими объектами агрессии. Украина уже корректирует свою энергетическую стратегию.
«Нужно максимально быстро находить, завозить и устанавливать газопоршневые и газотурбинные электростанции небольшой мощности, которые враг уничтожить не сможет. Газотурбинная и газопоршневая генерации в горизонте двух-трех лет - единственно возможное решение. Потом можно говорить о чем-то другом», - заявил в комментарии «Экономической правде» директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко.
В то же время издание отмечает, что о генерации на основе природного газа «в последнее время много говорят, но дальше слов ничего не двигается». Энергетическую ситуацию в Украине эксперты уже называют критической.
В отдельных областях аварийные отключения происходят уже сейчас. Тотального характера они пока не носят из-за обесточивания в настоящий момент большинства потребителей в миллионном Харькове, разрушаемом Россией, из-за отключения промышленных предприятий Кривого Рога и благодаря помощи европейской энергосистемы.
Правительство уже прекратило экспорт электроэнергии в ЕС, то есть упадут доходы Украины, которые она могла бы направить на оборону, но это не добавит энергосистеме страны стабильности. Восстанавливать разрушенное сейчас не имеет смысла, поскольку пока небо Украины не закрыто, все восстановленные мощности могут быть снова уничтожены врагом.
Кардинально ситуацию могут изменить только поставки систем ПВО, которые создадут условия для ремонта и восстановления угольных ТЭС и строительства газовых электростанций. К сожалению, Украина - не Израиль, хотя то, что страны Запада не сбивают российские ракеты и БПЛА (в отличие от иранских), боясь прямого конфликта с РФ, равносильно признанию слабости НАТО и констатации превосходства над ним военной мощи РФ. Сильные слабых не боятся.
Дипломатия уже не та
Война в центре Европы в 21 веке еще несколько лет назад казалась невозможной. По крайней мере такая, в которой стирают в пыль целые города, а тысячи людей идут в «мясные штурмы». Агрессия России показала слабость «мирового порядка», и его институтов, международного права и неспособного привлечь агрессора к ответу.
Показала она и неэффективность старой дипломатии, направленной не на решение, а на стабилизацию конфликтов, не на наказание агрессора, а на избежание эскалации.
Первым изменил стиль своей дипломатии Киев. Вынужденно. Это до сих пор шокирует и западных дипломатов, и многих экспертов в самой Украине. Можно по-разному оценивать некоторые действия и высказывания президента Зеленского, их эффективность или вред, но появление «дипломатии военного времени» стало фактом, а для украинского дипкорпуса даже нормой.
В пятницу в Киеве состоялся Форум дипломатии военного времени, где с программной речью выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В ней он как раз и обозначил основные принципы военной дипломатии государства. Думаю, они могут оказаться полезными и странам, которые когда-то входили в Российскую империю.
Первое, что подчеркнул Кулеба прежде чем начал излагать эти принципы, это то, что «военная дипломатия была бы невозможна, если бы Украина в войне не имела союзников… и точно так же не была бы возможна, если бы некого было убеждать».
Начало военной дипломатии, по мнению министра, «положил президент буквально с первых часов полномасштабного вторжения. Его телефонные разговоры, заявления сначала казались внешним наблюдателям слишком резкими, контраверсийными, они ломали стереотипы, но в конце концов они дали свой результат».
Главный дипломат Украины считает, что в кризисной ситуации государства меняют свое поведение: «Тот, кто мог казаться сильным в мирной жизни, иногда оказывался слабым трусом, непригодным в условиях боя. И наоборот, некоторые в условиях войны вдруг проявили себя с наилучшей стороны». Отсюда «базовое правило» военной дипломатии: нужно учитывать кардинальное изменение поведения, которое происходит между миром и войной.
Семь принципов военной дипломатии
- Упорство. Все переговоры о предоставлении оружия начинались с твердого и однозначного нет. Там, где дипломат мирного времени, услышав «нет» несколько раз, давно остановился бы и отложил переговоры, дипломат военного времени не имеет на это права. Он должен сражаться за ответ «да».
- Не бояться ставить партнеров в неудобное положение. Если цена вашего выживания - их выход из зоны комфорта, то вам нужно это делать.
- Ненужность «плана Б». Военная дипломатия предусматривает, что вы или добиваетесь нужного результата, или вам конец.
- Максимальное снижение сроков для утверждения решений. Дипломатия - это процедура, но во время войны ты не имеешь на нее времени. Когда гибнут люди, тебе становится не до протоколов.
- Гибкость решений в стиле «меню». Когда президент Зеленский выступил с идеей «формулы мира», она получила этот элемент гибкости. Ты можешь выбрать те пункты, к которым ты хочешь присоединиться, которыми ты хочешь заниматься.
- Все говорят со всеми. В стране, которая воюет, все - от высших чиновников до секретарш и помощников - должны говорить со своими коллегами в странах, с которыми нужно решать тот или иной вопрос. Классическая модель дипломатии «все через МИД» в условиях войны просто не работает. Проблема возникает только когда все начинают говорить разное. Поэтому функция МИДа меняется и состоит не в том, чтоб координировать, кто с кем говорит, а что именно эти люди говорят. Все должны говорить одно и то же.
- Четкость, прямота выражений, уместных в конкретном контексте. Во время войны лучше выглядеть неуклюже, чем говорить так, что твои слова не будут иметь эффекта. Словесное фехтование необходимо в мирное время, а во время войны нужно донести сигнал до необходимой аудитории как можно быстрее.
Похищение американца в Донецке
В Донецке пропал американский «военкор» и «доброволец» Бентли Рассел Боннер (позывной Техас). Уроженец США с 2014 года принимал участие в российской агрессии против Украины. Техас воевал на Донбассе и пропагандировал «русскую весну», оправдывая действия России в Украине.
Американец получил гражданство РФ, женился в Донецке на местной жительнице. Он вошел в кремлевскую медиагруппу, из-за чего после его исчезновения его судьбой озаботилась даже Симоньян. Она написала, что 8 апреля он оказался неподалеку от места обстрела ВСУ и поехал помогать раненным, и с тех пор не выходит на связь.
Вскоре появилась информация, что Техаса похитили. Режиссер, уроженец Донецка Александр Коробко написал: «От свидетелей известно, что его взяли люди в камуфляже, в военной форме. Вероятно, решили, что это шпион и привезли к военным дознавателям».
Не успели россияне обвинить в похищении «журналиста» Украину, как в личном телеграм-канале Бентли появилось сообщение: «Кто бы вы ни были, если НАШИ, отпустите Рассела. Стыдно за столько лет не знать этого человека! Он намного больше русский, видимо, чем некоторые, которые посмели так поступить с ним».
А в понедельник уже «русская» жена Рассела - Людмила Бентли - опубликовала видеообращение к следственным органам ДНР. Она просит «найти его как можно быстрее, надеемся, живым и здоровым, чтобы он и дальше делал все ради нашей победы над врагом».
«Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Информация - железная и не вызывает никаких сомнений»,- заявила она. Зачем российские военные похитили американца, Людмила не знает, но просит российские власти сделать все возможное для его спасения.
Как-то не везет в последнее время «военкорам» в Донецке. Не так давно российский военный автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил Геннадия Дубового. Теперь вот Бентли похитили. И опять российские танкисты.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.