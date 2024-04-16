Водитель отказывался открыть дверь: полицейским пришлось разбить стекло в машине нарушителя

Поздно вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение от бдительного участника дорожного движения, что на 100-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа автомобиль BMW вылетел за пределы дороги. Прибывшие на вызов патрульные пытались побеседовать с сидевшим за рулем человеком, но он вел себя неадекватно, не отвечал на вопросы, пытался продолжить путь на машине и не открывал двери автомобиля, несмотря на неоднократные приказы сотрудников полиции.