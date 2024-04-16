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Водитель отказывался открыть дверь: полицейским пришлось разбить стекло в машине нарушителя

Кевин Вольтер
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Полицейский. Фото иллюстративное.
Полицейский. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Полицейские задержали водителя с подозрением на состояние наркотического опьянения. У него были обнаружены 49 таблеток предположительно экстази и стартовые пистолеты с признаками переделки.

Поздно вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение от бдительного участника дорожного движения, что на 100-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа автомобиль BMW вылетел за пределы дороги. Прибывшие на вызов патрульные пытались побеседовать с сидевшим за рулем человеком, но он вел себя неадекватно, не отвечал на вопросы, пытался продолжить путь на машине и не открывал двери автомобиля, несмотря на неоднократные приказы сотрудников полиции.

Поскольку мужчина был явно раздражен, не воспринял происходящее и не сотрудничал, полицейские решили разбить пассажирское окно и проникнуть через него в машину. Водитель по-прежнему был в помешательстве и бессвязно говорил, поэтому было решено вызвать скорую помощь.

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