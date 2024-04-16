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Суд США приговорил американца, пытавшего эстонца и занимавшегося незаконной торговлей оружием, к 70 годам тюрьмы

Rus.Postimees
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Согласно обвинению, эстонца пытали в регионе Курдистан.
Согласно обвинению, эстонца пытали в регионе Курдистан. Фото: Ahmed Jalil/EPA/Scanpix

Министерство юстиции США сообщило, что Росс Роджио, обвинявшийся в пытках эстонца в Иракском Курдистане и незаконном оружейном бизнесе, приговорен к 70 годам тюрьмы. Он совершил преступления в 2015 году и стал вторым человеком, которого в США осудили за пытки.

По данным Минюста США, судебные документы и доказательства свидетельствуют о том, что Роджио организовал похищение эстонца. Похищение осуществили курдские солдаты, эстонца продержали на военном объекте 39 дней. 

Подвергшийся пыткам мужчина из Эстонии работал на Роджио на оружейном заводе, который планировалось создать для производства автоматического оружия и пистолетов. Предположительно Роджио украл деньги, предназначенные для оружейного завода, а поскольку у эстонца был план разоблачить его, подсудимый пытал жертву, чтобы напугать его и других работников завода. 

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