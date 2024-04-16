Суд США приговорил американца, пытавшего эстонца и занимавшегося незаконной торговлей оружием, к 70 годам тюрьмы

По данным Минюста США, судебные документы и доказательства свидетельствуют о том, что Роджио организовал похищение эстонца. Похищение осуществили курдские солдаты, эстонца продержали на военном объекте 39 дней.

Подвергшийся пыткам мужчина из Эстонии работал на Роджио на оружейном заводе, который планировалось создать для производства автоматического оружия и пистолетов. Предположительно Роджио украл деньги, предназначенные для оружейного завода, а поскольку у эстонца был план разоблачить его, подсудимый пытал жертву, чтобы напугать его и других работников завода.