Министерство юстиции США сообщило, что Росс Роджио, обвинявшийся в пытках эстонца в Иракском Курдистане и незаконном оружейном бизнесе, приговорен к 70 годам тюрьмы. Он совершил преступления в 2015 году и стал вторым человеком, которого в США осудили за пытки.
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Суд США приговорил американца, пытавшего эстонца и занимавшегося незаконной торговлей оружием, к 70 годам тюрьмы
По данным Минюста США, судебные документы и доказательства свидетельствуют о том, что Роджио организовал похищение эстонца. Похищение осуществили курдские солдаты, эстонца продержали на военном объекте 39 дней.