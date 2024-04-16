Видео ⟩ Водитель междугороднего автобуса всю дорогу играл в азартные игры на телефоне

«Телефон сразу оказался у водителя в руках. Еще в Риге. Я видела, как он играл, даже не знаю, как это назвать, типа [игровых] автоматов. Вот такая была игра», - поделилась зритель программы Bez Tabu.

Дайва сняла лишь короткое видео, но добавила, что водитель автобуса Ecolines почти всю дорогу проехал с телефоном за рулем. А в моменты, когда смартфон был отложен в сторону, водитель занимался другими делами. В автобусе в это время находились как минимум 20 пассажиров.

«Поэтому я очень рада, что вернулась домой живой. Это серьезно», - отметила пассажирка этого рейса.

Дайва собирается связаться с государственной полицией Латвии по поводу инцидента, полагая, что водитель должен понести ответственность, чтобы подобные действия, ставящие под угрозу жизнь его самого, пассажиров и других участников дорожного движения, не повторились.

Видео: сюжет программы Bez Tabu (заснятые пассажиркой кадры с 0:50)