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Видео ⟩ Водитель междугороднего автобуса всю дорогу играл в азартные игры на телефоне

rus.tvnet.lv
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Ремни безопасности в автобусах
Ремни безопасности в автобусах Фото: Bez Tabu

Пассажирка автобуса Ecolines Дайва, отправлявшаяся в путь от Рижского автовокзала до приграничного латвийского города Балтинава, заметила абсолютно недопустимые действия водителя, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на программу Bez Tabu.

«Телефон сразу оказался у водителя в руках. Еще в Риге. Я видела, как он играл, даже не знаю, как это назвать, типа [игровых] автоматов. Вот такая была игра», - поделилась зритель программы Bez Tabu.

Дайва сняла лишь короткое видео, но добавила, что водитель автобуса Ecolines почти всю дорогу проехал с телефоном за рулем. А в моменты, когда смартфон был отложен в сторону, водитель занимался другими делами. В автобусе в это время находились как минимум 20 пассажиров.

«Поэтому я очень рада, что вернулась домой живой. Это серьезно», - отметила пассажирка этого рейса.

Дайва собирается связаться с государственной полицией Латвии по поводу инцидента, полагая, что водитель должен понести ответственность, чтобы подобные действия, ставящие под угрозу жизнь его самого, пассажиров и других участников дорожного движения, не повторились.

Видео: сюжет программы Bez Tabu (заснятые пассажиркой кадры с 0:50)

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