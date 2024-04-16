Кая Каллас не знает никого, кому не нравился бы Мадис Каллас

«Причины ухода Мадиса были сугубо личными. В прошлый четверг мы достигли соглашения о региональном распределении доходов. Но верно также и то, что не было никакого прогресса в реформе мобильности, которая должна была состояться в феврале. Мадис, безусловно, очень хороший коллега, его уважают и любят во всех отношениях. У нас нет плохих чувств друг к другу. Это был его выбор - уйти», - сказала Каллас в программе Vikerraadio «В студии - премьер-министр».

«Мадис - чрезвычайно приятный человек, я не знаю никого, кому бы он не нравился. Он симпатичный человек», - добавила Кая Каллас.

Ведущий также спросил Каю Каллас о слухах о том, что Мадиса Калласа заменит бывший министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия). «Прежде всего, это пост соцдемов. Председатель социал-демократов говорил о разных вариантах. Сначала он сделает выбор, затем правление, а потом вопрос за мной. Хорошей практикой является то, что партнеры сами предлагают имена. Мы уже знаем Пирет, но если будет кто-то еще, то процесс займет ненамного больше времени», - заметила премьер.

На назначение нового министра регионального развития потребуется некоторое время. Завтра начнется саммит ЕС, после чего у Рийгикогу будет неделя без сессии. Нового министра планируется назначить после этой недели, в понедельник, 29 апреля.