Неподалеку от военной базы в Тапа накануне завершились учения Ymir/Bold Bugle с участием союзников по НАТО. Наш корреспондент побывал в гостях у французских военных, отрабатывающих навыки взаимодействия с подразделениями других стран в крайне непривычной для себя обстановке – в сыром и болотистом эстонском лесу.

К автовокзалу в Тапа лихо подкатывает микроавтобус. Водитель – молодой энергичный парень в берете Иностранного легиона – призывно машет мне рукой, ждет, пока я заберусь внутрь, и тут же дает по газам.

Я в гостях у французских военных, действующих в составе международного контингента НАТО, размещенного на военной базе в Тапа.