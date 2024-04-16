Полиция в Тарту задержала троих мужчин, подозреваемых в совершении наркопреступлений

Руководитель Службы по борьбе с организованной преступностью Лыунаской префектуры Стивен Ильвес, сообщил, что 27 февраля в ходе полицейской операции криминальная полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с наркотиками, через группу в соцсети Telegram. «В ходе полицейской операции мы обнаружили большое количество наркотиков, наличных денег и криптовалюты», - сказал Ильвес, который подсчитал, что по меньшей мере 200 000 человек могли быть отравлены изъятыми наркотиками.

Ильвес отметил, что деятельность подозреваемых происходила в группе на платформе Telegram, через которую осуществлялись поставки различных наркотиков. «Люди, которые закупали вещества и их перепродавали, были задержаны, двое из них взяты к настоящему моменту взяты под стражу», - добавил он. Уголовное производство продолжает выяснять точные обстоятельства.

«С одной стороны, цель полиции - остановить распространение запрещенных веществ, но еще важнее спасти человеческие жизни», - подчеркнул Ильвес. Он добавил, что прошлогоднее рекордное количество связанных с наркотиками смертей, приход на рынок новых опасных веществ и рост доступности наркотиков в обществе вызывают беспокойство. «Нашим приоритетом является обнаружение и предотвращение новых видов распространения, например, продажи через интернет, курьером или по электронной почте», - сказал Ильвес.

«Мы уделяем больше внимания как тому, что происходит в группах соцсетей, так и ограничению транзита наркотиков, а также конфискации преступных доходов», - пояснил руководитель Службы по борьбе с организованной преступностью Лыунаской префектуры.