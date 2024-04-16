«У нас закончились ракеты». Зеленский рассказал, как России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, и призвал США немедленно одобрить помощь

Майк Джонсон. Фото: Reuters

На фоне неспособности Конгресса своевременно выделить помощь Вооруженные силы Украины испытывают острый недостаток боеприпасов. Тем временем российские войска на востоке Украины продолжают наступление - и практически каждый день добиваются относительно небольших, но имеющих значение успехов.

«Я говорю вам открыто - без этой помощи шансов у нас победить не будет, - сказал Зеленский об американском пакете помощи в интервью PBS. - Нужно быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Что сегодня артиллерийские снаряды - один к десяти. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сравнимым числам. Десять к десяти».

Зеленский также резко раскритиковал политические споры в Конгрессе о выделении американской помощи, которые он связал с предстоящими в США президентскими выборами.

В ответ на вопрос журналистки PBS о намерении Джонсона разделить выделение помощи Украине и Израилю украинский президент сказал: «это говорит о том, что это тогда не вопрос безопасности».