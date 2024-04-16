В эстонской акватории стартовала международная противоминная операция Open Spirit 24

«Операция Open Spirit является прямым вкладом в оборонительный потенциал альянса. Ее проведение повышает безопастность морских территорий и дает возможность обучения в реальных условиях. Поиск и нейтрализация взрывных устройств в Балтийском море - одна из ключевых задач данной операции. Это позволяет сохранить морские пути открытыми и обеспечить своевременное прибытие союзников. Таким образом, мы показываем, что совместно с нашими союзниками мы способны обнаружить и нейтрализовать боеприпасы в сложных условиях», - сказал командующий боевой группы капитан-лейтенант Отт Лаанеметс.

Операция Open Spirit 24 проходит в территориальных водах и исключительной экономической зоне Эстонии с 15 по 26 апреля. В операции участвуют 14 кораблей, 11 команд военных водолазов и подводной робототехники, а также более 700 моряков из 16 стран, в числе Швеции и Финляндии.

Для военно-морских сил (ВМС) Финляндии участие в Open Spirit 24 является знаковым событием. Их корабль впервые входит в группу быстрого реагирования НАТО в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО.

«Ранее мы занимались поиском и нейтрализацией мин в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО. Однако будучи полноправным членом альянса, участие в данной операции является для нас историческим событием,» - сказал командир финского тральщика Vahterpää старший лейтенант Герни Сависаар.

Швеция помогает ВМС Эстонии в поиске и нейтрализации взрывных устройств в своем акватории с 1994 года. В качестве члена альянса Швеция участвует в операции Open Spirit впервые.

«Почти каждый год Швеция участвовала в этой операции и мы очень рады продолжить эту традицию в качестве полноправного члена НАТО. Не стоит забывать о главной цели операции - поиск и нейтрализация взрывных устройств. Это то, чем занимается тральщик и к чему полностью готов весь экипаж корабля», - сказал командир швецкого тральщика Ulvön капитан-майор Андреас Хольмквист.

Open Spirit - ежегодная операция, которая проводится в территориальных водах Эстонии, Латвии и Литвы с 1998 года по принципу ротации. Ей предшествовал формат сотрудничества трех прибалтийских стран - Baltic Sweep, который стартовал в 1995 году. Последний раз в Эстонии операция Open Spirit проводилась в 2021 году.