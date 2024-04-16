Эстония выделила в поддержку Судана и Эфиопии более 200 тысяч евро

«Гуманитарная обстановка в Судане и Эфиопии за последний год существенно ухудшилась, оба кризиса обладают обширным влиянием на регион и мир в целом», - сказала вице-канцлер МИД Марийн Ратник.

В Судане за год сформировался один из крупнейших гуманитарных кризисов мира, вызванный начавшимся в апреле 2023 года внутренним конфликтом. По оценке ООН, в гуманитарной помощи в Судане нуждаются 24,6 млн человек. Наибольшую озабоченность вызывают обеспеченность продуктами питания и потенциальный голод. В Судане самое высокое в мире количество внутренних беженцев.

Продолжающийся в Эфиопии гуманитарный кризис за год существенно ухудшился. Причины кризиса - конфликты, влияние изменений климата и вспышки заболеваний, все они усугубляются экономической обстановкой. Всего в гуманитарной помощи нуждаются 21,4 млн человек, в том числе 15,8 млн человек нужна продовольственная помощь.

Потребности Судана и Эфиопии в гуманитарной помощи в существенной мере недостаточно финансируются. Чтобы привлечь внимание к этой ситуации, в понедельник в Париже провели посвященную Судану гуманитарную конференцию, организованную Францией, Германией и ЕС, провели, а в Женеве - посвященную Эфиопии гуманитарную конференцию, организованную Великобританией и Эфиопией.