Кая Каллас: Российская агрессия угрожает безопасности всей Европы

Ксавьер Эспот Самора - первый премьер-министр Андорры, посетивший Эстонию.

На встрече Каллас поблагодарила Андорру за поддержку санкций ЕС против России. «Российская агрессия угрожает безопасности всей Европы, - сказала она. - Чем больше стран присоединится к коалиции санкций против России, тем сильнее будет эффект от них», - добавила она. Также на встрече обсудили важность привлечения России к ответственности.

Каллас поблагодарила правительство Андорры за недавнее решение назначить нового нерезидирующего посла в Эстонии. «Это обязательно позволит укрепить наши двусторонние отношения», - сказала она. Андорра в том числе заинтересована в опыте Эстонии в сфере э-образования и кибербезопасности.

По словам Каллас, Эстония поддерживает усилия Андорры по усилению сотрудничества с ЕС, что подтверждает план вскоре заключить договор об ассоциации между ЕС и Андоррой.