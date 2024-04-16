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«Живые контейнеры» ⟩ В Таллиннском аэропорту задержаны две женщины: пытались провезти в себе килограммы кокаина

Лоора-Элизабет Ломп
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

В минувшую пятницу в Таллиннском аэропорту были задержаны две гражданки Нигерии, которые пытались провезти в себе два килограмма кокаина.

«В пятницу днем в Таллиннском аэропорту были арестованы две нигерийские женщины за попытку доставить в Эстонию большое количество кокаина. Всего в их телах было обнаружено около двух килограммов кокаина. Он был проглочен. Должен был выйти наружу с другой стороны - так, как это полагается», - заявил в программе Krimiraadio на радио Kuku руководитель службы по борьбе с наркотиками Налогово-таможенного департамента Рауль Коппельмаа.

Как таких курьеров выявляют на границе и куда направлялись эти гражданки Нигерии? По словам главы службы по борьбе с наркотиками, сотрудники таможни проводят анализ данных и международное сотрудничество с другими странами.

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