«Живые контейнеры» ⟩ В Таллиннском аэропорту задержаны две женщины: пытались провезти в себе килограммы кокаина

«В пятницу днем в Таллиннском аэропорту были арестованы две нигерийские женщины за попытку доставить в Эстонию большое количество кокаина. Всего в их телах было обнаружено около двух килограммов кокаина. Он был проглочен. Должен был выйти наружу с другой стороны - так, как это полагается», - заявил в программе Krimiraadio на радио Kuku руководитель службы по борьбе с наркотиками Налогово-таможенного департамента Рауль Коппельмаа.