Белорусам в Литве хотят запретить часто ездить на родину

Если белорусы не будут придерживаться ограничений, Департамент предлагает аннулировать их вид на жительство. Пока неизвестно, какими могут быть эти исключительные случаи.

Как отмечает литовский вещатель, сейчас в Литве проживает 60 тысяч белорусов. Некоторые из них возвращаются на родину до семи раз в год.

По данным Департамента государственной безопасности, большинство белорусов, прибывающих в Литву, - экономические мигранты.

В ведомстве отметили, что те, кто часто возвращается домой, являются главной мишенью для белорусских спецслужб, поэтому даже несколько поездок в год представляют опасность.

«Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что должна быть принята правовая норма, которая позволит белорусам, имеющим разрешение на временное проживание в Литве, посещать Беларусь только в исключительных случаях, а в случае нарушения процедуры будет основанием для изъятия разрешений», - сказала пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Аурелия Верникайте.

Напомним, Литва с 1 марта закрыла два пропускных пункта на границе с Беларусью - «Лаворишкес» и «Райгардас». Отныне на литовско-белорусской границе остаются работать только пункты «Мядининкай» и «Шальчининкай», но на них действуют ограничения - движение пешеходов и велосипедистов запрещено.

В ответ правительство Беларуси решило ввести «вынужденные меры», которые предусматривают запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, в частности пищевых продуктов, строительных изделий и бытовой техники.