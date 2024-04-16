ПРАВО НА ВЫРУБКУ ⟩ Схватка за птичий покой продолжается как в Эстонии, так и в других странах

Представители лесной промышленности жалуются, что Эстония – единственная страна среди соседних стран, или даже во всей Европе, где существует птичий покой. На самом деле, как и в Эстонии, в других странах вокруг Балтийского моря существует некий частичный запрет на вырубку и запрет беспокоить птиц в период гнездования, но птиц, тем не менее, по-прежнему убивают и гнезда уничтожают, а допустимость этого в настоящее время оценивается Европейским Судом.