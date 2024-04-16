Представители лесной промышленности жалуются, что Эстония – единственная страна среди соседних стран, или даже во всей Европе, где существует птичий покой. На самом деле, как и в Эстонии, в других странах вокруг Балтийского моря существует некий частичный запрет на вырубку и запрет беспокоить птиц в период гнездования, но птиц, тем не менее, по-прежнему убивают и гнезда уничтожают, а допустимость этого в настоящее время оценивается Европейским Судом.
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ПРАВО НА ВЫРУБКУ ⟩ Схватка за птичий покой продолжается как в Эстонии, так и в других странах
Период птичьего покоя, действующий с 15 апреля по 30 июня, в Эстонии начался по-старому: в государственном лесу вырубки в основном не производятся, в частном лесу в Департаменте окружающей среды готовится прекращать вырубку при обнаружении птичьих гнезд. Лесопромышленные предприятия оспорили действия Департаменте в суде. В настоящее время Государственный суд ожидает предварительного решения Европейского суда по вопросу о том, допустимо ли и/или при каких обстоятельствах разрушать птичьи гнезда и убивать птенцов в период размножения.