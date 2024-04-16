ФОТО ⟩ Соцдемы выбрали кандидата на пост министра

В итоге кандидатом на пост министра была выбрана Пирет Хартман.

Пирет Хартман. Фото: Tairo Lutter

Напомним, что ранее Хартман была министром культуры. На проходивших в марте 2023 года парламентских выборах уроженка Пюсси (Ида-Вирумаа) Хартман набрала в качестве первого номера соцдемов 993 голоса, однако этого не хватило, чтобы оказаться выбранной, так как социал-демократам не удалось всем списком набрать достаточное для окружного мандата количество голосов.

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, Хартман уже зарекомендовала себя как решительный министр и готовый к сотрудничеству член правительства, а как человек из Ида-Вирумаа она хорошо знакома с региональными проблемами Эстонии.

«Пирет также помогала подготовить инициированное ее предшественником Мадисом Калласом создание Земельно-пространственного департамента в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства, и уже знакома с работой министерства и его людьми. В будущей должности ей, безусловно, помогут несколько высших образования в области сельского хозяйства, а также обширные знания и опыт в государственном управлении и политике», - сказал Ляэнеметс.

По словам Пирет Хартман, уменьшение несправедливости всегда было темой, близкой ее сердцу. «Как кандидат на пост министра по делам регионов я отношусь к этой должности с большим почтением. В то же время меня всегда волновали несправедливость и борьба с ней. В Эстонии существует региональное неравенство, но хорошие рабочие места, функционирующий бизнес и хорошее транспортное сообщение помогают его уменьшить. Я выступаю за завершение так называемого плана Робин Гуда, инициированного Мадисом Калласом, а также считаю важным добиться значительного прогресса в реформе общественного транспорта.

Для меня также важно привлекать внимание к сельскохозяйственной политике и держать ее в центре внимания - самое главное здесь - это подготовка нового финансового периода, чтобы у эстонских земледельцев были справедливые условия по сравнению с условиями других стран-членов ЕС», - сказала Хартман.

Нынешний министр по делам регионов Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) объявил во вторник, что покидает свой пост. Полномочия Калласа на посту министра истекают сегодня в полночь.