Фонд под управлением эстонской компании признан лучшим в Европе

На протяжении трех лет Trigon Dividendifond признавался лучшим в Европе в категории «мультиактив» и побеждал среди 66 фондов, инвестирующих как в акции, так и в облигации, сообщила компания в пресс-релизе.

«В мире фондов получение такой награды можно сравнить с Оскаром. Это для нас очень важное признание. Мы знаем, что мы успешны, и смело об этом говорим, но гораздо важнее, когда нас замечают другие. Это большой комплимент», - прокомментировал партнер и директор фонда Trigon Asset Management Михкель Вялья.

Lipper публикует свои отчеты об исследованиях фондов раз в месяц, квартал и год. Награды LSEG Lipper Fund ежегодно вручаются фондам, которые превосходят другие фонды по доходности, скорректированной с учетом риска. Таким образом, награды Lipper вручаются исключительно за результаты работы, что повышает доверие как клиентов, так и инвесторов.

«Эта награда показывает, что за три года мы проделали более эффективную работу по сравнению с аналогичными фондами в Европе. Только что у нас была встреча с партнером из ЮАР, который отметил, что эта награда показывает нашу многолетнюю работу, а также является для них сигналом о том, что они сделали правильный выбор, начав сотрудничество с нами», - добавил Вялья.

Премия LSEG Lipper Fund Awards (ранее известная как Thomson Reuters Lipper Fund Awards) отслеживает фонды в 19 странах и уже более 30 лет вручает награды, основанные на результатах фондов.

Trigon Asset Management - независимая отечественная инвестиционная компания, ориентированная на развивающуюся Европу, которая в настоящее время управляет клиентскими активами на сумму более 900 миллионов евро. Только в прошлом году доходность Trigon Dividend Fund составила 35,7 процента. Эстонцы могут инвестировать в дивидендный фонд Trigon в своем интернет-банке LHV или Swedbank.