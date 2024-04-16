Лазаревский суд Сочи вынес приговор блогеру Максиму Лютому, пропагандирующему сыроедение, по делу о гибели его новорожденного сына, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд в Сочи приговорил к восьми годам колонии блогера-сыроеда Лютого, чей новорожденный сын умер от истощения
Новостной портал «Медуза» пишет, что подсудимого признали виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Лютого приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
В ходе прений прокурор запрашивал для Лютого восемь с половиной лет колонии. В своем последнем слове блогер признал вину. Адвокат Лютого Алексей Аванесян заявил, что намерен обжаловать приговор и добиваться переквалификации части обвинения.
Максим Лютый стал фигурантом дела о гибели своего месячного сына в марте 2023 года. Вместе с ним была задержана мать ребенка Оксана Миронова. По версии следствия, пара родила ребенка 11 февраля дома в поселке Вардане Лазаревского района Сочи. Родители не поставили сына на учет в медучреждении и применяли к ребенку методику длительного голодания, что к привело к снижению его веса. 8 марта пара решила отвезти сына в врачам из-за ухудшения его состояния, но он умер по дороге в больницу.
В сентябре 2023 года Оксану Миронову приговорили к двум годам исправительных работ, признав ее виновной в оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей.