- Как у вас хватает времени и на собственный бизнес, и на политику? Что для вас на первом месте?

- Политика, так как собственного бизнеса у меня почти нет. Мы с супругой владеем двумя микро-предприятиями, но ими управляет она.

- Вы умеете держать слово?

- Да.

- Назовите, какие претензии у вас как у мэра есть к руководителям городских хозяйственных подразделений или управ, которых вы 15 апреля сняли с работы? Речь идет о районах Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.

- Произошла смена коалиции, это касается и районных управ, и мэрии. Здесь вопрос не стоит в том, что старейшина какого-то района плохо выполнял свои обязанности, произошло изменения политического состава, поэтому новые люди заняли новые должности. Точно так же, как и при смене правительства назначаются новые министры.

- Будет ли создана Таллиннская больница? Если да, то когда?

- В коалиционном соглашении прописано, что проектирование новой больницы продолжится. Будет проведен новый конкурс и найден новый проектировщик, так как работа, которую проделало прошлое правительство, оказалась некачественной. Мы надеемся, что к концу 2027 года будет готов проект и строительство начнется в 2028 году. К этому нужно будет тщательно подготовиться, составить финансовый план, где взять 600 млн евро.

Наш первый шаг - объединить все больницы в единое целевое учреждение, чтобы Таллиннская больница уже существовала как организация, и параллельно продолжать строительство самого здания новой больницы.

- Не считаете ли вы, что расторжение договоров с приходами РПЦ является репрессией в отношении церкви?

- Мы не намерены прерывать договоры с приходами, мы ждем решения государства. На данный момент это решение еще не принято, дискуссии и поиск компромиссов продолжаются. Если нужны будут какие-то административные изменения, то мы к этому готовы, но мы исходим из того принципа, что церкви останутся открытыми.