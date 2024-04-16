Президент освободил Мадиса Калласа от должности министра по делам регионов

В середине марта Мадис Каллас пообещал уйти в отставку, если правительство не сможет договориться о перераспределении средств местных органов власти. По имеющимся у издания сведениям, нынешнее решение Каллас принял по другим причинам.

«Я так или иначе готовился к этому в течение месяца. Многое совпало. Во-первых, изменения в Рийгикогу. С моим переходом в Рийгикогу никому не придется оттуда уходить. Для меня как командного игрока это очень важно. Во-вторых, я долгое время находился вдали от семьи и дома, почти два года», - рассказал Каллас в интервью изданию.

Он подчеркнул, что не жалеет, что принял министерскую роль, это был его собственный выбор. По словам Калласа, эмоционально выполнение задач по сельским вопросам на прошлой неделе придало ему уверенности. Доходная база местных органов власти и показатель Фонда развития сельских регионов - 20 миллионов, напомнил он.

Мадис Каллас из правительства вернется в Рийгикогу. Правление Социал-демократической партии приняло решение о новой кандидатуре на принадлежащий партии министерский пост уже во вторник вечером.

Мадис Каллас объявил сегодня о своей отставке с поста министра регионального развития. Срок полномочий Калласа на посту министра истекает сегодня в полночь.