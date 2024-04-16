Air Baltic: любимые маршруты лета – Дубровник, Малага и Копенгаген

Об этом предприятие сообщило BNS со ссылкой на анализ данных о покупках билетов и традиционных маршрутах жителей региона.

Air Baltic соединит Таллинн с Дубровником прямыми рейсами два раза в неделю, а также двумя еженедельными рейсами через Ригу. Летом из Таллинна в Малагу будут выполняться три прямых рейса в неделю. Кроме того, самолеты авиакомпании будут четыре раза в неделю летать между Таллинном и Копенгагеном, ежедневно совершая рейсы через Ригу в течение всего года.

Среди других направлений, популярных у жителей Эстонии в летний сезон - Сплит, Ираклион, Ницца и Берлин.

В течение летнего сезона Air Baltic расширит свои услуги из Таллинна, открыв прямые рейсы в Биллунд, на Мальту, в Бургас и Тампере. Кроме того, авиакомпания увеличит количество рейсов между Таллинном и Вильнюсом.

Авиакомпания также добавила в свою сеть семь новых стран Балканского региона.