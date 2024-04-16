Во вторник в Тартуском уездном суде на скамье подсудимых оказался 24-летний Сигмар Кубья, которого прокуратура обвинила в нанесении тяжких телесных повреждений. Случай, из-за которого молодой человек был отдан под суд, произошел почти два года назад в центре Тарту, где по недоразумению произошло нападение, имевшее серьезные последствия.
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Разборки в центре города: недоразумение и пара точных ударов в голову привели молодого человека на скамью подсудимых
Нападение произошло в ночь на 21 мая 2022 года вскоре после половины четвертого. Дороги возвращавшихся с вечеринки Эрго и на тот момент 22-летнего Сигмара Кубья и его девушки пересеклись в центре города возле универмага, где, по объяснениям Эрго, он планировал найти такси и поехать домой.