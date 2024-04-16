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Разборки в центре города: недоразумение и пара точных ударов в голову привели молодого человека на скамью подсудимых

Эйли Арула
, журналист
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Защитник Роберт Спренгк (справа) напомнил Сигмару Кубья, сидевшему во вторник на скамье подсудимых, выразить жертве свои сожаления.
Защитник Роберт Спренгк (справа) напомнил Сигмару Кубья, сидевшему во вторник на скамье подсудимых, выразить жертве свои сожаления. Фото: Kristjan Teedema

Во вторник в Тартуском уездном суде на скамье подсудимых оказался 24-летний Сигмар Кубья, которого прокуратура обвинила в нанесении тяжких телесных повреждений. Случай, из-за которого молодой человек был отдан под суд, произошел почти два года назад в центре Тарту, где по недоразумению произошло нападение, имевшее серьезные последствия.

Нападение произошло в ночь на 21 мая 2022 года вскоре после половины четвертого. Дороги возвращавшихся с вечеринки Эрго и на тот момент 22-летнего Сигмара Кубья и его девушки пересеклись в центре города возле универмага, где, по объяснениям Эрго, он планировал найти такси и поехать домой.

У Сигмара Кубья тогда сложилось впечатление, что прохожий лезет к его девушке, хотя на допросе его девушка этого не подтвердила. Но этого впечатления оказалось достаточно, чтобы Кубья напал на незнакомца.

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