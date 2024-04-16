В Молдове Путину и Зеленскому доверяют одинаково

Согласно опросу, Владимиру Зеленскому доверяют 30,5% граждан Молдовы (14,6% опрошенных - очень доверяют, 15,9% - доверяют), тогда как не доверяют - почти 54% (10,2% - не очень доверяют, 43,7% - вообще не доверяют).

В случае с Путиным доля молдаван, выразивших доверие, составляет 30,1% (17,8% - очень доверяют, 12,3% - доверяют), тогда как не доверяют более 54% (8,3% - не очень доверяют, 45,9% - вообще не доверяют).

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону в Молдове доверяют 29,8% респондентов (12,2% - очень доверяют, 17,6% - доверяют). Не доверяют ему почти 40% (10,5% - не очень доверяют, 29,2% - вообще не доверяют).

Опрос проводился с 6 по 13 апреля. В нем приняли участие 1008 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляла примерно три процента.