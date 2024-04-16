«Новости в 7» за 16 апреля: почему министр по делам регионов подал в отставку, жители Грузии протестуют против завона об иноагентах, почему подростки Уганды мечтают стать рестлерами и как улучшить качество сна

Сегодня в выпуске:

- Министр регионального развития Мадис Каллас внезапно подал в отставку. Официальная причина - семейные обстоятельства, однако политик ранее заявлял, что покинет свой пост, если партнеры по коалиции продолжат тормозить его инициативы. Наш корреспондент выясняла обстоятельства

- Это важно: виртуальная ярмарка работы и карьеры предлагает вакансии; огонь унчтожил историческое здание в Копенгагене

- Жители Грузии вышли на массовые протесты против принятия закона об иноагентах, который продавливает правящая пророссийская партия. Репортаж из Тбилиси нашего специального корреспондента

- Как выбраться из африканских джунглей на экраны миллионов телезрителей? В Уганде набирает популярность шоу-борьба на земляном ринге, участие в которой помогает местным неблагополучным подросткам выбраться из паутины бедности.

- Это интересно: в Эстонию добрался уникальный цирк будущего и когда в космос полетит футуристический солнечный парусник?

- Полноценный сон - залог здоровья. Если вы храпите, чувствуете себя разбитыми по утрам, испытываете проблемы со здоровьем, то возможно следует обратиться к специалистам-сомнологам.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 16 апреля.