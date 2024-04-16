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ФОТО ⟩ Проклятое место: под Тапа застряла очередная машина военных

Кевин Вольтер
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Всего 211 дней назад в деревне Имасту под Тапа произошло ДТП, когда грузовик с бронемашиной британских солдат выехал с дороги и опрокинулся на бок в кювете. Сегодня вечером на том же месте застряла машина Сил обороны Эстонии.

Деревня Имасту – место со своеобразной аурой, где машины военных сами по себе заезжают в кюветы. Помимо того, что было упомянуто ранее, летом прошлого года там произошла еще одна авария с грузовиком военных, в котором находились девять человек.

Во вторник вечером ​​один из эстонских грузовиков Mercedes в очередной раз не смог справиться с поворотом, съехал на обочину и далее боком свалился в кювет. В машине находились два человека, к счастью, оба отделались испугом. Прибывшие краны поставили машину на колеса и вытащили из кювета.

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