Всего 211 дней назад в деревне Имасту под Тапа произошло ДТП, когда грузовик с бронемашиной британских солдат выехал с дороги и опрокинулся на бок в кювете. Сегодня вечером на том же месте застряла машина Сил обороны Эстонии.
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ФОТО ⟩ Проклятое место: под Тапа застряла очередная машина военных
Деревня Имасту – место со своеобразной аурой, где машины военных сами по себе заезжают в кюветы. Помимо того, что было упомянуто ранее, летом прошлого года там произошла еще одна авария с грузовиком военных, в котором находились девять человек.