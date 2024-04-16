Вице-мэр Кохтла-Ярве, попавший под шквал критики, хочет уйти в отставку

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело подтвердил Põhjarannik, что Шалкаускас подал заявление об отставке и он будет работать вице-мэром до конца апреля.

«Ему пришлось сделать выбор, хочет ли он продолжать заниматься спортом или работать только вице-мэром. Будучи молодым мужчиной, он хочет заниматься и другими делами в своей жизни», - сказал Казело.

Мэр добавил, что вице-мэру приходится работать вне рабочего времени, а также в выходные дни. «Очень сложно совмещать эту работу с тренировками и прочим. Он сделал свой выбор и решил отказаться от должности вице-мэра», - сказал Казело.

Põhjarannik напоминает, что 25-летний Шалкаускас, ранее работавший учителем физкультуры, подвергается резкой критике со стороны оппозиции с первых дней, когда его неожиданно утвердили на посту вице-мэра.

Депутаты от оппозиции обвиняли его в пропуске работы в связи с тренировками и соревнованиями, а также в том, что он практически молчал на совещания на тему образования. Оппозиция также посчитала, что знание эстонского языка у Шалкаускаса не так хорошо, как можно было бы ожидать от вице-мэра по вопросам образования и культуры.