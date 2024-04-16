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В Финляндии полиция застрелила подозреваемого

rus.postimees.ee
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Полиция Финляндии. Снимок иллюстративный.
Полиция Финляндии. Снимок иллюстративный. Фото: Petri Saarela/Shutterstock

В Финляндии в Юупайоки полиция застрелила мужчину, которого подозревали в совершении преступления, передает Yle.

Полицейская операция началась после того, как мужчина открыл стрельбу и тяжело ранил другого человека в частном доме.

Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле. Полиция остановила его в местечке Ниемелянперя в Юупайоки на магистрали 66.

После остановки подозреваемый открыл огонь по полицейским, после чего стражи правопорядка тоже применили оружие. Подозреваемый был убит.

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