В Финляндии полиция застрелила подозреваемого

Полицейская операция началась после того, как мужчина открыл стрельбу и тяжело ранил другого человека в частном доме.

Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле. Полиция остановила его в местечке Ниемелянперя в Юупайоки на магистрали 66.

После остановки подозреваемый открыл огонь по полицейским, после чего стражи правопорядка тоже применили оружие. Подозреваемый был убит.