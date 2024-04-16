Поздравляем! ⟩ Жительница Эстонии отметила столетие

Малмет родилась в волости Иллука в Ида-Вирумаа, но всю жизнь проработала бухгалтером в лесничестве Кийдъярве в Пыльвамаа, сообщила на своем сайте Пыльваская волостная управа. В молодости она играла в волейбол, пела в хоре, а также побывала на нескольких Певческих праздниках.

По словам Малмет, она жила не по каким-то установкам, а как жизнь складывалась. Она сожалеет только о том, что ослепла три года назад. При этом она рада, что ее память и слух по-прежнему очень хорошие.

От имени Пыльваской волостной управы именинницу поздравил помощник волостного старейшины Койт Ноок.

По словам специалиста по связям с общественностью волостной управы Аннели Ээсмаа, в волости Пыльва проживают четверо долгожителей от ста лет и старше и все они женщины. Самой старшей из них 103 года.