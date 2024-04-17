Рейтинги: «Отечество» с огромным отрывом опережает конкурентов

Как показывают последние результаты, 28 процентов избирателей поддерживают «Отечество», 18,5 процента - EKRE и 17,2 процента - Партию реформ.

За неделю не произошло значительных изменений в процентах поддержки партий. Если результаты предыдущей недели свидетельствовали о небольшой тенденции к снижению поддержки «Отечества», то последние результаты показывают, что лидирующая партия остановила свое падение.

EKRE, которая пользуется относительно стабильной поддержкой с начала года, отстает от «Отечества» на 9,5 процентных пункта. Поддержка Партии реформ, занимающей третье место, с ноября прошлого года остается на уровне 17 % и в настоящее время отставание от EKRE составляет 1,3 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 15%, Центристская партия с 11% и «Ээсти 200» с 5,3%.

В целом коалиционные партии поддерживают 37,5 % респондентов, а оппозиционные - 57,5 %.