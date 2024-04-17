ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Бразильский форвард «Барселоны» Рафинья открыл счет на 12-й минуте и на этом везение закончилось. На 29-й минуте был удален Рональд Араухо и дальше команда играла в меньшинстве.

ПСЖ воспользовался возможностью и на 40-й минуте Усман Дембеле забил первый гол, на 54-й минуте отличился Витинья, затем на 61-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который реализовал Мбаппе. И он же на 89-й минуте забил четвертый гол.

«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. ПСЖ – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше. Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был уверен, что мы были готовы к этому моменту, - прокомментировал победу президент французского клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи. - Мы хотим продолжать в том же духе. Нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, значение в ней имеют все детали».