Неподалеку от Сааремаа у самолета «Аэрофлота» возникли проблемы

По данным Flightaware, самолет Airbus 321 находился к западу от Сааремаа, когда возникли проблемы. По сообщениям СМИ, на самолете были развернуты кислородные маски. По данным тематического сайта Aviation Safety Network, самолет дегерметизировался и снизился с высоты 10 600 метров до трех километров за девять минут.