16 апреля самолет Airbus 321 российской авиакомпании «Аэрофлот» со 188 пассажирами на борту, направлявшийся из Калининграда в Москву, столкнулся с проблемами над Балтийским морем и был вынужден значительно снизить высоту.
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Неподалеку от Сааремаа у самолета «Аэрофлота» возникли проблемы
По данным Flightaware, самолет Airbus 321 находился к западу от Сааремаа, когда возникли проблемы. По сообщениям СМИ, на самолете были развернуты кислородные маски. По данным тематического сайта Aviation Safety Network, самолет дегерметизировался и снизился с высоты 10 600 метров до трех километров за девять минут.