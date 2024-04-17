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Неподалеку от Сааремаа у самолета «Аэрофлота» возникли проблемы

rus.postimees.ee
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Самолет "Аэрофлота".
Самолет "Аэрофлота". Фото: IMAGO/Ilya Naymushin

16 апреля самолет Airbus 321 российской авиакомпании «Аэрофлот» со 188 пассажирами на борту, направлявшийся из Калининграда в Москву, столкнулся с проблемами над Балтийским морем и был вынужден значительно снизить высоту.

По данным Flightaware, самолет Airbus 321 находился к западу от Сааремаа, когда возникли проблемы. По сообщениям СМИ, на самолете были развернуты кислородные маски. По данным тематического сайта Aviation Safety Network, самолет дегерметизировался и снизился с высоты 10 600 метров до трех километров за девять минут.

Самолет был вынужден резко снизиться.
Самолет был вынужден резко снизиться. Фото: Kuvatõmmis Flightaware kodulehelt
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