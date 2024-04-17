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На узкой дороге произошло ДТП: погиб водитель грузовика

Rus.Postimees
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Грузовики. Снимок иллюстративный.
Грузовики. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamägi

Вчера, 16 апреля, в 15:11 на четвертом километре дороги Силла-Ядивере в деревне Силла (волость Ляэне-Нигула, Ляэнемаа) произошло ДТП, когда грузовик Ginaf M2223, за рулем которого находился 82-летний мужчина, потерял управление и опрокинулся на бок.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, это произошло в тот момент, когда на узкой дороге мимо него по встречной полосе проехал другой грузовик.

Водитель Ginaf M2223 скончался на месте происшествия.

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