Руководители Merko и LHV в прошлом году зарабатывали по 50 000 евро в месяц

Его годовая зарплата составила 600 000 евро, то есть он зарабатывал 50 000 евро в месяц.

Помимо руководителей Merko, высокие зарплаты получали руководители банка LHV. Председателю правления LHV Мадису Тоомсалу в качестве вознаграждения по результатам труда были предоставлены опционы на сумму 384 000 евро, другим членам правления – на 312 000 евро. С учетом основной зарплаты в размере 192 000 евро общий доход главы LHV в прошлом году составил 576 000 евро.