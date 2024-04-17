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«Левадия» продолжает лидерство в чемпионате Эстонии

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"Левадия" - "Калев".
"Левадия" - "Калев". Фото: FC Levadia

Лидер чемпионата Эстонии по футболу, столичный клуб «Левадия» обыграл в гостях со счетом 2:1 таллиннский «Калев», увеличив победную серию до семи матчей, передает RusERR.

«Левадия» повела в счете на 57-й минуте после точного удара Михкеля Айнсалу. На 76-й минуте Тил Мавретич не смог реализовать пенальти и уже спустя три минуты вышедший на замену Йоозеп Пыдер сравнял счет.

Однако на последней минуте основного времени Фелипе Фелисио забил гол в ворота «Калева», оказавшийся победным.

«Калев» находится на седьмой строчке с шестью очками.

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