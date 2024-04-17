ГРАФИК ⟩ Смотрите, как за год изменился рейтинг правительства

С мая прошлого года поддержка правящих партий в Рийгикогу была ниже, чем у оппозиционных партий.

17 апреля 2023 года президент Алар Карис назначил министров нового правительства премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), после чего члены нового правительства приняли присягу в Рийгикогу.

53-е по счету правительство Эстонской Республики состоит из 13 членов, в него входят Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия.

Наравне с премьер-министром Каей Каллас присягу в Рийгикогу приняли министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»), министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ), министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), министр климата Кристен Михал (Партия реформ), министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ), министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200»), министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), министр регионального развития Мадис Каллас (соцдемы), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (соцдемы), министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ), министр здравоохранения Риина Сиккут (соцдемы) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

16 марта этого года ушел в отставку министр юстиции Лаанет, а в этот вторник о своей отставке объявил министр регионального развития Мадис Каллас.