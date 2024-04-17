Знаменитый баскетболист объявил о завершении карьеры

«Никогда не представлял себя парнем, у которого будет «письмо об уходе из баскетбола», и не собираюсь им становиться. Но когда я размышлял о своей карьере, единственное чувство, к которому я постоянно возвращался, и единственное, что я хотел бы выразить, — это благодарность», — написал Гриффин.

Гриффин, перешедший в «Лос-Анджелес Клипперс» под первым номером на драфте НБА в 2009 году, сумел отыграть 14 сезонов в сильнейшей баскетбольной лиге мира. За это время он успел сыграть 765 игр в регулярном чемпионате, набирая в среднем 19 очков, восемь подборов и четыре передачи.

В «Клипперс» Гриффин выступал до 2018 года. Также он играл за «Детройт Пистонс» (2018–2021), «Бруклин Нетс» (2021–2022) и «Бостон Селтикс» (2022–2023).

Гриффин шесть раз участвовал в Матчах звезд НБА (2011–2015, 2019), признавался новичком года НБА (2011).

На самом деле карьера Гриффина могла бы сложиться еще ярче, но ему помешали несколько травм. 35-летний игрок пропустил сезон 2009/10, который должен был стать для него дебютным, из-за операции. Позже его беспокоили различные травмы колена, из-за которых ему также пришлось неоднократно ложиться на операции.